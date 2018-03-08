На Балканах появились Москва, Санкт-Петербург и Волга

Россию и Балканы объединяют не только исторические и культурные связи, но и еще особое сакральное отношение к собственной земле, что отразилось в национальных фольклорах и характерах. В этой связи актуальным становятся вопросы возрождения села, сохранения традиционных ценностей, привития подрастающим поколениям уважения к труду, что на сегодняшний день совершенно обесценено. Об этом корреспонденту "Российской газеты" рассказал знаменитый общественный деятель Республики Сербской Борис Станишич, создатель уникального этнографического комплекса на Балканах - "Станишичи".

"Для нас - сербов Россия - это Мать! Поэтому на территории создаваемого мной и единомышленниками села имеются подтверждающие данный тезис символы: павильоны Москва и Санкт-Петербург - нынешняя и бывшая российские столицы, а также зал Волга, названный в честь реки, отражающей кровеносную систему русского народа, несущей православие по всей территории Великой страны", - подчеркнул Станишич.

Серб высказал собственную позицию относительно схожести народов, населяющих РФ и Балканы.

"На мой взгляд, россиян и балканские народы, в частности, сербов объединяют любовь к собственной земле, традиции ухода за которой тщательно хранились в селах и деревнях, прививались из поколения в поколение, - отметил он. - В 20 веке в силу различных причин по нашему укладу жизни был нанесен серьезный удар. В этой связи в качестве важной задачи я вижу возрождение того образа жизни, который несла деревня: в плане нравственности, культуры, традиций, и самое главное - уважения к труду".

Станишич также выразил, на его взгляд, позицию большинства сербского населения относительно вектора международного сотрудничества.

"Сербия и Республика Сербская всегда тяготели к России. Нам не нужен Запад и тем более НАТО. Необходимо провести референдум по данному вопросу, результаты которого заранее известны и не понравятся ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе. Мы, как и всегда, выберем Россию и будем полагаться на Москву", - резюмировал он.

Борис Станишич рассказал, что после вооруженного конфликта в Боснии (1992-1995 годы) он был вынужден покинуть свой родной край в окрестностях Сараево и переселиться в Биелину (боснийский город на границе с Сербией). По сути, ему удалось воссоздать здесь родовое село, особенности культуры и даже горной местности. Результатом его этнографических изысканий стала деревня "Станишичи". Сейчас тут в русском стиле отстроен целый монастырский комплекс, находятся кузница, зернохранилище, деревянные дома, в которых представлены экспозиции старинной мебели, будничной и праздничной одежды крестьян, предметы быта и разнообразная утварь, а также рабочие инструменты, которыми пользовались ремесленники, действующая водяная мельница.