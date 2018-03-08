На похороны футболиста Астори пришли около 10 тысяч человек

Около десяти тысяч человек пришли сегодня на похороны итальянского футболиста Давиде Астори.

Центральный защитник и капитан "Фиорентины", бронзовый призер Кубка конфедераций-2013 в составе сборной Италии умер во сне 4 марта на 32-м году жизни в отеле города Удине.

Астори хоронили во Флоренции. Помимо болельщиков местной "Фиорентины", родных и близких, попрощаться с футболистом пришли игроки и представители тренерского штаба туринского "Ювентуса", наставник "Интера" и бывший рулевой питерского "Зенита" Лучано Спаллетти.

Напомним, что после вскрытия тела, состоявшегося в городе Падуя, была установлена точная причина смерти Астори - брадиаритмия. Это один из видов нарушения сердечного ритма. Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение, что на этой неделе все матчи континентальных кубковых турниров начинаются с минуты молчания в память об Астори.