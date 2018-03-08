Первые жаворонки прилетели в Беларусь позже обычного

Хотя первые жаворонки, по наблюдению белорусских орнитологов, запоздали в этом году с весенним визитом на родину своих сородичей, за праздничным столом в день весеннего равноденствия они, как обычно, займут самое почетное место, сообщили БЕЛТА в общественной организации защиты пернатых (АПБ).

Именно 22 марта, как известно, весна окончательно приходит на смену зиме. А для земледельцев это сигнал живой природы к началу полевых работ. Крестьяне в таких случаях говорили: "Жаворонок небо пашет". Этот образ и славянский праздник Жаворонки у наших предков родился благодаря особенному полету птахи: сначала взмывает вверх, а потом - резкое падение вниз.

Традиционно еще в конце февраля возвращались в родные Пенаты из теплых краев полевые жаворонки, которых в Беларуси и принято считать "ласточками весны". Но в этом году весна не спешила заявлять о себе во весь голос, потому и птицы вернулись чуть позже. "Как правило, самцы жаворонков спешат занять лучшие места для гнездования. Раньше всех прилетают самые сильные и крепкие из них. Скоро мы услышим их песни", - рассказал директор АПБ Александр Винчевский. К середине марта, добавил он, возвращаются в Беларусь и первые аисты, а в первой половине апреля - деревенские ласточки и кукушки, а май напомнит о себе стремительными полетами стрижей.

Главным атрибутом славянского праздника Жаворонки была выпечка булочек из пресного теста в виде желанных певчих. Дети с радостью выбегали на улицу вместе со свежеиспеченными жаворонками, подбрасывали их вверх или помещали на крыши домов. А так как эта птица является символом простора полей, где они гнездятся, в отличие от своих лесных собратьев, их насаживали на шесты и бежали с ними в луга.

Между прочим, общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПК) объявляла хохлатого жаворонка в минувшем году птицей года в Беларуси. Этот вид, по мнению орнитологов, нуждается в особом внимании. Ведь за последние 30 лет численность их популяции в Европе сократилась на 95%! Причем, как ни странно, одна из главных угроз для нее - кошки. Общественники даже обратились с призывом к любителям домашних животных надеть на питомца ошейник с бубенчиком. "Тогда он не сможет поохотиться на птицу года и других диких птиц!", призывал специалист по природоохранным вопросам Семен Левый.

Хохлатый жаворонок - один из четырех видов жаворонков, которые встречаются в природе республики. Он считается оседлым видом: на зиму птицы не улетают на юг, их можно прикармливать круглый год. Сильный клюв позволяет раскалывать семена и насекомых, даже если они вмерзли в почву.

А в этом году АПБ приглашает поучаствовать в акции по наблюдению за птицами "Живая весна-2018", цель которой - привлечь внимание к охране мигрирующих птиц. Вестниками "Живой весны" избраны пять видов, которых достаточно легко узнать: белый аист, деревенская ласточка, черный стриж, обыкновенная кукушка и золотистая щурка.

Заметив птицу одного из пяти видов, можно рассказать об этом с помощью формы "Добавить наблюдение" на сайте кампании "Живая весна" или оставить сообщение в соцсетях на посвященных проекту страницах. Особенно ценной будет информация о золотистой щурке - этот вид занесен в Красную книгу Беларуси. Если место ее гнездования на любой территории подтвердится, специалисты АПБ будут способствовать передаче этих мест под охрану.