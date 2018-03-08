По факту самоубийства охранника резиденции Порошенко возбудили дело

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по факту самоубийства спецназовца Сергея Галасюка, охранявшего резиденцию президента страны Петра Порошенко.

Как сообщает strana.ua, трагедия произошла еще 23 февраля, однако для общества все это время она оставалась неизвестной. Издание долго пыталось выяснить подробности дела и только 7 марта получило ответ от начальника отдела коммуникации Нацполиции Киевской области Николая Жуковича, в котором говорилось, что по факту смерти старшего сержанта на территории поселка Козин возбуждено уголовное дело по ст.115 УК Украины ("Умышленное убийство").

Информация о происшествии еще в день самоубийства попала в СМИ, однако была быстро удалена из интернета. В материале, опубликованном в "Правда ТУТ", говорилось, что это была уже вторая попытка суицида Галасюка. Тем не менее он продолжал нести службу и привлекался к охране главы государства.

Интересно, что журналистам так и не удалось выяснить, в каком именно полку служил погибший. С учетом того, как пытались не допустить огласки истории спецназовца, издание полагает, что дело могут попытаться "спустить на тормозах".