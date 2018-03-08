Под минометный обстрел в Восточной Гуте попали журналисты

Огонь из минометов был открыт боевиками и по самому выходу из сирийской Восточной Гуты, где находились родственники беженцев, а также группа российских и западных журналистов Об этом сегодня сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

Всем удалось оперативно эвакуироваться, пострадавших нет. Также генерал Золотухин сообщил, что боевики усилили репрессивные меры в отношении населения Восточной Гуты.

"Незаконные вооруженные формирования усилили репрессивные меры в отношении населения и нарастили интенсивность обстрела пункта пропуска в районе населенного пункта Эль-Вафидин, - рассказал он агентству ТАСС. - Огонь ведется в том числе и во время действия гуманитарных пауз, в связи с чем на текущий момент выйти из анклава на пункт пропуска никому не удалось".

По его словам, обстановка в районе остается сложной и напряженной.

"За прошедшие сутки боевиками из Восточной Гуты в очередной раз были обстреляны жилые кварталы Дамаска и ближайших пригородов. Было выпущено восемь мин, ранено девять мирных жителей, есть разрушения", - отметил Золотухин.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля была введена ежедневная гуманитарная пауза с 9:00 до 14:00 местного времени (с 10:00 до 15:00 мск).