Путин пожелал премии "Фигаро" долголетия

Президент приветствовал участников церемонии вручения Российской национальной актерской премии "Фигаро", учрежденной в память об актере Андрее Миронове. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Это торжественное мероприятие - всегда большое событие в театральной афише Санкт-Петербурга и всей страны, важный этап в творческой жизни номинантов премии - как признанных корифеев, так и начинающих актеров, - отметил глава государства. - Своим талантом, мастерством, яркими, интересными работами они обогащают отечественное драматическое искусство, вносят весомый вклад в развитие его легендарных традиций".

Владимир Путин поздравил лауреатов с заслуженным успехом и пожелал им "неиссякаемого вдохновения и реализации намеченных планов". А премии "Фигаро" - долголетия и процветания.

Также глава государства поздравил всех с Международным женским днем.