В Москве открылась выставка к 200-летию Ивана Тургенева

Если мы не едем в усадьбу Спасское-Лутовиново, то она частично приезжает к нам. В Государственном музее А.С. Пушкина открылась выставка "Многое вспомнишь родное далёкое...". Это первый крупный проект к юбилейному "тургеневскому" году – 9 ноября страна отметит 200-летие Ивана Сергеевича.

"…Пишется хорошо, только живя в русской деревне. Там и воздух-то как будто "полон мыслей"! Мысли напрашиваются сами", - признавался Иван Сергеевич. Так и было: большую часть произведений Тургенев, подолгу живший и в российских столицах, и в Европе, написал все же в русской глубинке, в своей усадьбе Спасское-Лутовиново. Это и "Рудин", и "Дворянское гнездо", и "Отцы и дети", и "Накануне" и многие другие. Прикоснуться к "русской деревне" барина Тургенева можно на выставке.

"Сердцем" экспозиции стали мемориальные предметы, привезенные из орловского родового имения, связанные с жизнью и творчеством писателя: автографы и личные вещи, предметы обстановки барской усадьбы, дневники, записные книжки и другие документы людей из его ближнего окружения, прижизненные издания. Массивный шахматный стол из разных пород дерева, прибывший в столицу на выставку, сразу же бросается в глаза и характеризует владельца. За ним заядлый шахматист Тургенев любил играть с Львом Толстым. "Лучший шахматист среди литераторов и лучший литератор среди шахматистов", - так шутили о Тургеневе друзья. Он и вправду слыл один из лучших игроков того времени. Был горяч, говорят, почувствовав, что проигрывает, мог вспылить: начать бросаться предметами, пытаться переставить фигуру так, чтобы свести все к ничьей.

Целый зал выставки - уникальный фотоархив. Около 70 фотографий, профессиональных и любительских, выполненных в период с 1850-х до 1920-х годов в различных жанрах. Здесь и первые фотопортреты - И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, А.Н. Островского, Н.А. Некрасова, М.Г. Савиной, великого князя К.К. Романова, графини Е.В. Салиас де Турнемир, Н.М. Жемчужникова; и групповые фото лиц родственного и усадебного окружения писателя, его современников. К слову, Иван Тургенев любил фотографироваться, он вообще с большим почтением относился к фотоискусству, говорил, что будущее за ним, отдавал предпочтение фотографиям, а не своим живописным портретам. Из-за границы всегда возвращался с пачкой фотокарточек, которые потом всем раздаривал.

Яркими акцентом выставки стало живописное полотно "Мадонна с Иисусом и Марией Магдалиной", украшавшее некогда большую гостиную барского дома, и работа неизвестного художника "Два старика едят арбуз", упомянутая Тургеневым в рассказе "Контора" из цикла "Записки охотника".

"Многое вспомнишь родное далёкое..." - это всего лишь старт торжеств в честь юбилея Ивана Тургенева. Основные события все же запланированы на осень. В частности, будет открыт после реставрации и исторической реконструкции Дом-музей И.С. Тургенева на Остоженке, который в народе еще называют "Домом Муму". Несложно догадаться, что такое прозвище особняк получил, так как именно там была написана повесть "Муму". В середине XIX века в этом доме жила мать писателя, Варвара Петровна, а Иван Сергеевич часто гостил у нее. Прототипами произведения стала сама матушка писателя и ее слуги, в том числе глухонемой дворник Андрей, с которого и был списан образ несчастного Герасима.