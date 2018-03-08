В Москве открылась выставка к 200-летию Ивана Тургенева

Новости

В Бразилии разбился угнанный заключенным вертолет 05:41
СМИ: Восточную Гуту не могут покинуть полторы тысячи человек 05:14
Детали предстоящей встречи лидеров США и КНДР определят позднее 04:48
Звезда сыгравшего Люка Скайуокера актера появилась на Аллее славы 04:22
Более миллиона человек остались без света в США 03:50
Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном 03:28
Узнавшие о новом оружии сенаторы призвали госдеп начать диалог с РФ 02:44
СМИ: Джон Маккейн покидает Сенат США 02:03
Договор о Транстихоокеанском торговом партнерстве подписали без США 01:43
"Зенит" проиграл "РБ Лейпциг" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы 01:09
В США потерпел крушение легкомоторный самолет: трое погибли 00:54
В Вашингтоне неизвестный попытался проникнуть в посольство РФ 00:31
Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия 00:01
В Совфеде заявление Порошенко о "разрушении России" назвали "истерикой" 08.03.2018
Очередной гумконвой в Восточную Гуту отменили из-за обстрелов 08.03.2018
Участники операции в Донбассе вернули Порошенко медали 08.03.2018
Биатлонист Шипулин выиграл спринт в Контиолахти 08.03.2018
По факту самоубийства охранника резиденции Порошенко возбудили дело 08.03.2018
В центре Москвы эвакуируют посетителей торгового центра 08.03.2018
В Финском заливе сухогруз подал сигнал бедствия 08.03.2018
Один человек погиб в ДТП грузовика и легковушки на ТТК в Москве 08.03.2018
Под минометный обстрел в Восточной Гуте попали журналисты 08.03.2018
ЦСКА выбил "Спартак" из плей-офф КХЛ 08.03.2018
СМИ: В Сирии пресекли поставку партии оружия боевикам в Восточную Гуту 08.03.2018
Россияне смогут досрочно проголосовать в шести городах Беларуси 08.03.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создадут систему прогнозирования опасных явлений в мегаполисах
В России создадут систему прогнозирования опасных явлений в мегаполисах
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
08.03.2018 21:20
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Москве открылась выставка к 200-летию Ивана Тургенева

Текст: Анастасия Скорондаева
Если мы не едем в усадьбу Спасское-Лутовиново, то она частично приезжает к нам. В Государственном музее А.С. Пушкина открылась выставка "Многое вспомнишь родное далёкое...". Это первый крупный проект к юбилейному "тургеневскому" году – 9 ноября страна отметит 200-летие Ивана Сергеевича.
Фото: Анастасия Скорондаева Фото: Анастасия Скорондаева
Фото: Анастасия Скорондаева
Фото: Игорь Филонов / РГ
В Воронеж привезли бурятскую "Джоконду"

"…Пишется хорошо, только живя в русской деревне. Там и воздух-то как будто "полон мыслей"! Мысли напрашиваются сами", - признавался Иван Сергеевич. Так и было: большую часть произведений Тургенев, подолгу живший и в российских столицах, и в Европе, написал все же в русской глубинке, в своей усадьбе Спасское-Лутовиново. Это и "Рудин", и "Дворянское гнездо", и "Отцы и дети", и "Накануне" и многие другие. Прикоснуться к "русской деревне" барина Тургенева можно на выставке.

"Сердцем" экспозиции стали мемориальные предметы, привезенные из орловского родового имения, связанные с жизнью и творчеством писателя: автографы и личные вещи, предметы обстановки барской усадьбы, дневники, записные книжки и другие документы людей из его ближнего окружения, прижизненные издания. Массивный шахматный стол из разных пород дерева, прибывший в столицу на выставку, сразу же бросается в глаза и характеризует владельца. За ним заядлый шахматист Тургенев любил играть с Львом Толстым. "Лучший шахматист среди литераторов и лучший литератор среди шахматистов", - так шутили о Тургеневе друзья. Он и вправду слыл один из лучших игроков того времени. Был горяч, говорят, почувствовав, что проигрывает, мог вспылить: начать бросаться предметами, пытаться переставить фигуру так, чтобы свести все к ничьей.

Швыдкой: Выставка Верещагина в Третьяковской галерее обречена на успех

Целый зал выставки - уникальный фотоархив. Около 70 фотографий, профессиональных и любительских, выполненных в период с 1850-х до 1920-х годов в различных жанрах. Здесь и первые фотопортреты - И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, А.Н. Островского, Н.А. Некрасова, М.Г. Савиной, великого князя К.К. Романова, графини Е.В. Салиас де Турнемир, Н.М. Жемчужникова; и групповые фото лиц родственного и усадебного окружения писателя, его современников. К слову, Иван Тургенев любил фотографироваться, он вообще с большим почтением относился к фотоискусству, говорил, что будущее за ним, отдавал предпочтение фотографиям, а не своим живописным портретам. Из-за границы всегда возвращался с пачкой фотокарточек, которые потом всем раздаривал.

Яркими акцентом выставки стало живописное полотно "Мадонна с Иисусом и Марией Магдалиной", украшавшее некогда большую гостиную барского дома, и работа неизвестного художника "Два старика едят арбуз", упомянутая Тургеневым в рассказе "Контора" из цикла "Записки охотника".

Фото: Наталья Онищенко/РГ
Почему петербургские ДК оказались заброшены

"Многое вспомнишь родное далёкое..." - это всего лишь старт торжеств в честь юбилея Ивана Тургенева. Основные события все же запланированы на осень. В частности, будет открыт после реставрации и исторической реконструкции Дом-музей И.С. Тургенева на Остоженке, который в народе еще называют "Домом Муму". Несложно догадаться, что такое прозвище особняк получил, так как именно там была написана повесть "Муму". В середине XIX века в этом доме жила мать писателя, Варвара Петровна, а Иван Сергеевич часто гостил у нее. Прототипами произведения стала сама матушка писателя и ее слуги, в том числе глухонемой дворник Андрей, с которого и был списан образ несчастного Герасима.

Главное сегодня

В Совфеде заявление Порошенко о "разрушении России" назвали "истерикой"
Узнавшие о новом оружии сенаторы призвали госдеп начать диалог с РФ
Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия
Доставку гуманитарной помощи в Сирии отложили из-за обстрелов
Полиция назвала отравление Скрипаля покушением на убийство‍