На Сахалине прошла церемония открытия кинофестиваля "Утро Родины"

Сегодня в Южно-Сахалинске открылся первый всероссийский фестиваль телевизионных художественных фильмов "Утро Родины". Во дворце спорта "Кристалл" Торжественная церемония открытия прошла во дворце спорта "Кристал".

- Фестиваль "Утро Родины" можно считать своеобразным подарком всем островитянкам в день замечательного праздника 8 марта, - сказал Александр Галушка, министр по развитию Дальнего Востока.

Целую неделю в островном регионе будет проходит праздник телевизионного кино, жителей Сахалина ждет интересная конкурсная программа художественных телефильмов, встречи с актерами, режиссерами, сценаристами.

С творческим вечером выступит актриса Чулпан Хаматова, картину "Демон революции" будет представлять Евгений Миронов, ждет жителей Сахалина встреча с Максимом Дунаевским и Левоном Оганезовым. Идея фестиваля принадлежит актеру и режиссеру Сергею Жигунову, которую поддержали в правительстве России.

- Многие кинематографисты, услышав предложение принять участие в форуме, говорили примерно одинаковую фразу. "У меня очень плотный график, но, когда я смогу еще побывать на Сахалине?", и принимали предложение. У острова есть особая магия, которая притягивает очень многих, - сказал Сергей Жигунов.

За фестивальную неделю у киношных властелинов дум есть редчайшая возможность впитать в себя уникальный, ни на что не похожий, дух Сахалина, который может трансформироваться в замысел художественного фильма об этом удивительном регионе России. Гости форума станут участниками уникальной сахалинской подледной рыбалки, сейчас на острове сезон ловли наваги и корюшки. Всех желающих научат кататься на горных лыжах, на несравненном горнолыжном спуске "Горный Воздух", подняться на который можно на "подъемнике" прямо из городского парка.

Жюри "Утра России" возглавляет актер и режиссер, народный артист России, Николай Досталь. Призы для первого всероссийского фестиваля сделал уникальный художник Владимир Каневский, его фарфоровые лотосы, изготовленные по особой технологии "костяного фарфора" ждут победителей в восьми номинациях.

Конкурс фестиваля

В конкурсной программе "Утра России" участвуют телевизионные картины: "А у нас во дворе". "Екатерина. Взлет", "Демон революции", "Петр Лещенко. Все что было…", "Троцкий", "Полицейские с Рублевки", "Ивановы-Ивановы", "Бесстыдники", "Салам Масква", "Оптимисты", "Анна Каренина".

Кстати

Жители самого отдаленного региона России увидят предпрьемьерные показы фильмов: "Первые", режиссер Дмитрий Суворов и "Гоголь. Вий.", режиссер Евгений Баранов.