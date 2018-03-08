Под Хабаровском обнаружен мешок с 28 парами человеческих рук

В Хабаровском крае обнаружен мешок с человеческими останками. По некоторым данным, в нем находились 26-28 пар кистей рук. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Информация о страшной находке уже появилась в соцсетях. На фото рядом с останками лежат бахилы. Поэтому еще предстоит установить, причастны ли медучреждения к случившемуся. Не исключено, что это медицинские отходы после операций.

Также рассматривается вариант криминального происхождения отрубленных кистей.

Комментариев от правоохранителей по данному факту пока не поступало.