На берегу Чебоксарского залива появится спортивная зона

Новости

Меган Маркл сменила веру ради принца Гарри 17:54
Со льдин в Финском заливе спасли более 30 рыбаков 17:48
СМИ сообщили о недоумении ЕК по поводу ареста имущества "Газпрома" 17:44
Добытому на Урале гигантскому изумруду придумали имя 17:36
Пропавших в Самаре школьниц нашли в торговом центре 17:35
В Хабаровском крае выяснили происхождение мешка с отрубленными руками 17:35
Крупный пожар на донском рынке ликвидирован 17:30
Главой МИД ФРГ станет нынешний министр юстиции Хайко Маас 17:27
Европол впервые возглавила женщина 17:25
В Донецке трамвай сошел с рельсов и врезался в жилой дом 17:10
На похороны футболиста Астори пришли около 10 тысяч человек 17:01
Боевики открыли огонь по жителям, пытавшимся выехать из Восточной Гуты 17:00
На Сахалине прошла церемония открытия кинофестиваля "Утро Родины" 16:55
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне 16:40
Под Хабаровском обнаружен мешок с 28 парами человеческих рук 16:30
В Бельгии с банковских счетов исчезли 10 млрд евро сторонников Каддафи 16:29
В Самаре пропали две школьницы 16:25
В Волгограде экстренно сел самолет из-за закурившего пассажира 16:05
Под Ростовом загорелся крупный рынок стройматериалов 15:50
Курс биткоина снова упал ниже 10 тысяч долларов 15:46
Нижегородцы установили рекорд России при поздравлении женщин 14:55
Зигмар Габриэль уйдет с поста главы МИД ФРГ 14:52
В Швейцарии запустили реактор старейшей АЭС после срочной остановки 14:30
Первые жаворонки прилетели в Беларусь позже обычного 14:30
Беспилотник в Афганистане ликвидировал сына главаря талибов 14:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создадут систему прогнозирования опасных явлений в мегаполисах
В России создадут систему прогнозирования опасных явлений в мегаполисах
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
08.03.2018 11:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На берегу Чебоксарского залива появится спортивная зона

Текст: Сергей Кирсанов
Площадки для активного отдыха будут созданы на Театральной набережной в столице Чувашии. Об этом во время обсуждения дизайн-проектов территорий для благоустройства с жителями Московского района заявил главный архитектор города Вениамин Мамуткин.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

В Чебоксарах продолжается подготовка к рейтинговому голосованию по выбору объектов, которые будут в первую очередь обновлены в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
В администрации Чебоксар представят новые парки и скверы

В Московском районе столицы Чувашии предполагается благоустроить Театральную набережную Чебоксарского залива, сквер по улице М. Горького, парк на площади Победы (Чапаевский поселок), сквер возле ДК "Салют", сквер по Московскому проспекту, 3, а также провести завершающие этапы реконструкции Московской набережной Волги и сквера имени К. Иванова.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

В последнем, расположенном в исторической части Чебоксар, изменения уже видны: уже на первоначальном этапе уложена новая брусчатка, установлено 127 светильников в старинном стиле, заменены балясины вдоль "Аллеи любви", восстановлены газоны, высажено 3880 кустарников и 215 кв. метров многолетних растений. Далее в сквере планируется благоустройство Аллеи влюбленных с ротондой и улицы Сеспеля, где обновят тротуары, системы освещения, а также реконструируют лестницу, ведущую к скверу Екатерины II.

Московская набережная также уже стала центром притяжения чебоксарцев и гостей столицы. Как отметил Мамуткин, на этой территории осталось благоустроить спуски с жилых микрорайонов и Афанасьевский пляж.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

На Театральной набережной создадут так называемую фанатскую зону: футбольное поле, баскетбольную площадку, скейт-парк, вейк-парк, кафе, прокат, летний кинотеатр.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Власти Чебоксар озвучили итоги социально-экономического развития

Напомним, рейтинговое голосование состоится в Чебоксарах 18 марта. В перечне площадок 18 объектов. Все они будут благоустроены в ближайшей перспективе, а горожанам предстоит выбрать три территории, которые будут реконструированы в первую очередь.

Ознакомиться со всеми проектами благоустройства можно на официальном портале Чебоксар.

Главное сегодня

В Совфеде ответили на заявление Волкнера о санкциях за поездку в Крым
Празднование 8 марта
Доставку гуманитарной помощи в Сирии отложили из-за обстрелов
Полиция назвала отравление Скрипаля покушением на убийство‍
В Черное море вошел корабль ВМС США с морпехами на борту