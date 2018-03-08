На берегу Чебоксарского залива появится спортивная зона

Площадки для активного отдыха будут созданы на Театральной набережной в столице Чувашии. Об этом во время обсуждения дизайн-проектов территорий для благоустройства с жителями Московского района заявил главный архитектор города Вениамин Мамуткин.

В Чебоксарах продолжается подготовка к рейтинговому голосованию по выбору объектов, которые будут в первую очередь обновлены в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".

В Московском районе столицы Чувашии предполагается благоустроить Театральную набережную Чебоксарского залива, сквер по улице М. Горького, парк на площади Победы (Чапаевский поселок), сквер возле ДК "Салют", сквер по Московскому проспекту, 3, а также провести завершающие этапы реконструкции Московской набережной Волги и сквера имени К. Иванова.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

В последнем, расположенном в исторической части Чебоксар, изменения уже видны: уже на первоначальном этапе уложена новая брусчатка, установлено 127 светильников в старинном стиле, заменены балясины вдоль "Аллеи любви", восстановлены газоны, высажено 3880 кустарников и 215 кв. метров многолетних растений. Далее в сквере планируется благоустройство Аллеи влюбленных с ротондой и улицы Сеспеля, где обновят тротуары, системы освещения, а также реконструируют лестницу, ведущую к скверу Екатерины II.

Московская набережная также уже стала центром притяжения чебоксарцев и гостей столицы. Как отметил Мамуткин, на этой территории осталось благоустроить спуски с жилых микрорайонов и Афанасьевский пляж.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

На Театральной набережной создадут так называемую фанатскую зону: футбольное поле, баскетбольную площадку, скейт-парк, вейк-парк, кафе, прокат, летний кинотеатр.

Напомним, рейтинговое голосование состоится в Чебоксарах 18 марта. В перечне площадок 18 объектов. Все они будут благоустроены в ближайшей перспективе, а горожанам предстоит выбрать три территории, которые будут реконструированы в первую очередь.

Ознакомиться со всеми проектами благоустройства можно на официальном портале Чебоксар.