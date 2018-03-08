Пропавших в Самаре школьниц нашли в торговом центре

Сотрудники полиции нашли двух школьниц, пропавших накануне в Самаре, в одном из торговых центров города в компании других подростков. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, седьмого марта в 16.00 по местному времени девочки ушли из школы, но дома так и не появились. Их родители обратились в полицию через сутки после исчезновения детей.

- Оперативники установили круг друзей исчезнувших девочек, и в ходе общения с ними выяснили, что пропавшие могли находиться в одном из торговых центров Самары, - рассказали в пресс-службе. - Сегодня примерно в 17.30 по местному времени девочки были обнаружены сотрудниками полиции в торговом центре в компании знакомых подростков. Они пояснили, что не сообщая родителям о своем местонахождении, не осознавали тех последствий, к которым привело их исчезновение.

Как уточнили в полиции, никаких противоправных действий в отношении девочек совершено не было. В отношении подростков и их родителей проводится проверка.