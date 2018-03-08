В Самаре пропали две школьницы

Седьмого марта в 16.00 по местному времени в Самаре две девочки 2004 года рождения ушли из школы, но дома до сих пор не появились, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Обеим девочкам на вид 13 лет, рост - 160-170 сантиметров. Одна худощавого телосложения, одета в черную куртку и синие штаны, волосы каштановые ниже плеч; другая среднего телосложения, одета в темно-синюю куртку, черные джинсы и розовую шапку, волосы светлые, ниже плеч. Всех, кому что-то известно о месте нахождения пропавших детей, просят обращаться в полицию.

- В поисках исчезнувших девочек полицейские обследуют крупные торговые центры, компьютерные клубы, развлекательные заведения, расположенные на территории города. Их фотографии разосланы во все отделения полиции Самарской области. Ведется работа среди друзей, одноклассников и родственников, - рассказали в полиции.