В КБР возбуждено дело в отношении экс-министра природных ресурсов

В Кабардино-Балкарии бывший министр природных ресурсов и экологии подозревается в превышении должностных полномочий. Под уголовное преследование попал и его сообщник - руководитель строительной компании, сообщили в республиканском управлении МВД.

В 2015 году при реализации государственной природоохранной программы минприроды и строительная компания заключили контракт на реконструкцию берегоукрепительных сооружений на реке Баксан. В апреле 2016 года работы были приостановлены.

- Бывший глава министерства, осознавая, что берегоукрепительные работы осуществлены не в полном объеме, а их качество не соответствуют требованиям госконтракта, дал распоряжение о перечислении денежных средств в счет оплаты выполненных работ, - уточнили в ГУ МВД по КБР.

В итоге государству причинен ущерб на 3,7 миллионов рублей.

На бывшего руководителя республиканского минприроды возбудили уголовное дело по части второй статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), а в отношении генерального директора строительной компании - по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).