На шахте в Коми произошло задымление

В Республике Коми на шахте "Комсомольская" МОГО "Воркута" произошло задымление. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 10.20.

"По информации руководства объекта дежурная смена поднимается на поверхность. На место направлена силы и средства МПСГ и ВГСЧ", - добавляют спасатели.

Как выяснилось, в 09.35 в шахте сработали аварийные датчики, сигнализирующие об изменении состава воздуха. Дым шел из перемычек старых выработок, где добыча уже не ведется. В момент ЧП там работали ремонтники. На поверхность подняли 118 человек, их жизни ничто не угрожает. Погибших и пострадавших нет.

Теперь горноспасателям предстоит обследовать выработки и дать заключение, пригодна ли шахта к эксплуатации.