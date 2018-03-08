Со льдин в Финском заливе спасли более 30 рыбаков

В Петербурге и Ленобласти спасатели эвакуировали с отколовшихся льдин в Финском заливе более 30 рыбаков.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти, в 10.50 поступила информация о том, что на акватории Финского залива в районе Липово Ломоносовского района двое рыбаков-любителей не могут сами выбраться на берег из-за того, что вдоль береговой линии образовалась большая трещина.

На место тут же отправили судно на воздушной подушке. Забрав незадачливых рыбаков, спасатели решили на всякий случай проверить акваторию и в итоге нашли еще двух любителей рыбалки, отрезанных от берега. К половине первого дня все благополучно вернулись на "большую землю".

Между тем в МЧС поступил новый запрос - 28 рыбаков застряли на льдине недалеко от судопропускного канала С1 дамбы в Кронштадтском районе. Туда отправились 5 единиц техники и 10 спасателей. В 12.25 всех рыбаков доставили на берег.