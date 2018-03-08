В Финском заливе сухогруз подал сигнал бедствия

В международных водах Финского залива у шведского острова Готланд подал сигнал бедствия сухогруз, следующий курсом на Санкт-Петербург.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пограничную охрану Финляндии, экипаж судна под флагом Панамы насчитывает 22 человека.

Доподлинно неизвестно, в чем причина аварии, однако сообщается, что в машинное отделение корабля попала вода - ее уровень поднялся уже на шесть метров.

Впрочем, все моряки вне опасности: затопленное помещение успели вовремя задраить, и угрозы затопления судна нет.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в международном центре морского поиска и спасения, на сигнал бедствия отреагировал находящийся поблизости ледокол и катер береговой охраны, которые направляются к сухогрузу.