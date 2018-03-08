Под Ростовом загорелся крупный рынок стройматериалов

Под Ростовом на крупном рынке строительных материалов вспыхнул пожар, в его тушении задействовано три десятка пожарных и девять единиц техники. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении МЧС России.

- Сообщение о возгорании в кафе , расположенном на рынке в городе Аксае, поступило на пульт "01" в 13.34 . В 14.04 (мск) объявлен ранг пожара №2. Площадь пожара составляет 600 квадратных метров, - уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Следователям предстоит выяснить причины пожара. На ликвидацию огня и предотвращение распространения пламени брошены все силы.