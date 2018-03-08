В Феодосии заметили розового фламинго

На побережье Феодосии зимует краснокнижный розовый фламинго, сообщает газета "Кафа". Местные жители неоднократно наблюдали птицу, обращая внимание на ее беспокойное поведение.

Ранее розовые фламинго уже зимовали в Крыму, так в 2012 году в районе озера Аджиголь местные жители видели трех птиц. Однако, периодичность таких посещений становится все более редкой: за последние 15 лет птиц на востоке полуострова замечали не более пяти раз, тогда как в конце прошлого столетия такие визиты были регулярными.

По данным орнитологов, сейчас ближайшие места массового гнездования розовых фламинго - Каспий и Казахстан. Изменение характера миграций связывают с экологическими причинами.