В Совфеде ответили на заявление Волкнера о санкциях за поездку в Крым

Заявления спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, призвавшего вводить санкции за поездки в Крым, говорит о том, что он занял сторону Киева. Об этом в интервью RT заявил член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков.

- Он объединился с украинской радикальной политической верхушкой и в такой ситуации уже не может играть роль посредника, потому что фактически встал на сторону Украины, - считает Цеков.

По его словам спецпредставитель США так и не смог дать справедливую оценку событиям 2014 года, в результате чего "крымчане ушли от серьезного конфликта на своей территории".

- Волкер не знает, что референдум в Крыму был абсолютно легитимным, а наше воссоединение с Россией отвечает международным стандартам, - добавил он. - Поэтому ничего хорошего не стоит ожидать от его деятельности. Это и раньше было понятно, но чем дальше, тем более радикальные заявления он делает".