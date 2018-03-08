Россиянам пообещали теплую зиму в ближайшие годы

В ближайшие два-три года в западной Сибири и на большей части европейской территории России ожидается потепление до двух градусов. А уже к 2050 году - до пяти.

Причем повышение температуры преимущественно будет наблюдаться зимой. Летом же оно будет менее значительным и не превысит трех градусов.

Связано это с глобальным изменением климата, пишет РИА Новости со ссылкой на центр "Антистихия" при МЧС.

Там пояснили, что глобальное изменение климата чревато риском ЧС и, соответственно, угрозой для населения и объектов экономики, в том числе в России.

Так, на критически важных и потенциально опасных объектах, подверженных возможному воздействию поражающих факторов, проживают более 90 миллионов россиян - это около 60% населения страны.

Специалисты отметили, что за последние 20 лет жертвами техногенных и природных катастроф в мире стали около трех миллионов человек.