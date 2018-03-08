Россияне смогут досрочно проголосовать в шести городах Беларуси

Досрочно проголосовать на выборах президента РФ смогут россияне в шести городах Беларуси уже 11 марта, сообщает информационно-аналитический портал Союзного государства.

"Для удобства российских граждан, проживающих на удалении от избирательных участков, 11 марта 2018 года с 10.00 до 18.00 планируется организовать досрочное выездное голосование в городах Костюковичи, Мозырь, Молодечно, Пинск, Светлогорск, Солигорск", - уточняется в сообщении.

Всего в Беларуси на президентских выборах в России, которые пройдут 18 марта, будет создано 13 избирательных участков, о чем информирует и сайт посольства РФ в Беларуси. Граждане России, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Союзного государства, в день выборов смогут проголосовать в Минске, Бресте, Гродно, Витебске, Гомеле, Могилеве, Клецке-2, пос. Озеречье, Бобруйске, Островце, Борисове, Барановичах, Орше и Полоцке.

В голосовании смогут принять участие избиратели, достигшие 18-летнего возраста и предъявившие документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.