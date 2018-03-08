Участники операции в Донбассе вернули Порошенко медали

Двое участников военной операции в Донбассе Вильгельм Крой и Виктор Хомяк вернули президенту Украины Петру Порошенко медали за участие в боевых действиях. Об этом говорится в публикации на странице "Движения "Освобождение" Винница" в социальной сети Facebook.

Оба ветерана заявили, что после избиения их соратников у здания Верховной рады они не хотят иметь президентские награды за службу в Донбассе. Это произошло 7 марта в областном совете Винницы после трех неудачных попыток открыть внеочередную сессию. Бывшие военные обвинили депутатов в поддержке преступных приказов власти.

Напомним, 3 марта правоохранительные органы разогнали палаточный лагерь возле здания Верховной рады. Были задержаны сотни сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области и лидера партии Союз новых сил Михаила Саакашвили. В столкновениях пострадали более десяти человек. Это вызвало волну возмущения. Активисты отметили, что сторонники Саакашвили давно покинули лагерь, и возле Рады оставались лишь "военные и ветераны" операции в Донбассе.

3 марта, сотрудники правоохранительных органов разогнали палаточный лагерь, который стоял около здания Верховной рады. В нем жили сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и представители политических организаций, в том числе партии "Батькивщины" и националисты.