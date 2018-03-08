В Беларуси стремительно входит в моду активное долголетие

Активное долголетие становится осознанным выбором и образом жизни для большинства белорусских пенсионеров, судя по информации БЕЛТА, журналисты которого побывали в одном из центров социального обслуживания столицы.

Милые дамы, которых не сразу можно было бы на вид удостоить пенсионным удостоверением, с изяществом истинных граций исполняли индийские и восточные танцы, занимались йогой и скандинавской ходьбой, изучают английский язык, осваивают компьютерные курсы и путешествуют.

"С выходом на пенсию жизнь только начинается, некогда даже сериалы смотреть", - не устают повторять сторонники активного долголетия. "Наше объединение волонтеров существует уже более 10 лет, - рассказывает руководитель клуба "Позитив" Зоя Семенова. - Выступаем в интернатах для инвалидов и пожилых людей, в центрах социального обслуживания. Проводим даже занятия йогой, медитации, увлекаем пожилых людей посещением театральных новинок и выставочных вернисажей. И времени хватает на все: и на внуков, и на дачные хлопоты. Кто может - путешествует".

Сама пенсионерка дважды побывала в Индии, занимается в школе йоги и танца. Теперь учит своих сверстниц индийской культуре. Этому танцевальному искусству отдают предпочтение и участницы коллектива "Анджали", в котором занимается 25 человек.

"Если раньше родственники смотрели на подобные занятия с опаской, то теперь гордятся нашими успехами". А творческий коллектив "Возрождение Афродиты" увлекается постановкой восточных танцев, около 20 разнообразных танцевальных стилей и в арсенале клуба "Прыгажосць". Танцоры могут говорить о своем увлечении часами.

"Все, что предлагает центр социального обслуживания, для меня интересно, - рассказывает Светлана Бондарик. - Раньше приходила сюда осваивать только компьютерные азы. Справилась. Теперь в интернете знакомлюсь с танцами народов мира и осваиваю английский язык".

Среди участниц творческих коллективов - бывшие педагоги, инженеры, воспитатели, экономисты. Фарида Саятевич, в прошлом артистка балета, 20 лет проработала в театре.

"Была худенькая, как тростинка, теперь годы уже не те, - смеется она. - Но танцы - моя пожизненная стихия, и если раньше была увлечена исключительно классикой, то теперь появилось желание освоить и другие направления - цыганские, испанские, латинские танцы".

Причины, по которым представительницы прекрасного пола решили отдать предпочтение танцам, у каждой свои. Одни приходят разнообразить свой досуг, другие считают, что это повышает их жизненный тонус, сказывается на здоровье и настроении. Например, Людмила Скопцова призналась, что после выхода на пенсию стала чаще жаловаться на самочувствие. На выставке "50 плюс" была очарована как-то выступлением своих сверстниц и решила не отставать от них.

"Здоровья прибавилось. Раньше, бывало, неделями из дома не выходила, даже палочку себе купила. Если бы мне кто-то тогда сказал, что буду плясать, - ни за что бы не поверила. Мои знакомые в шоке!" - признается сегодня она.

В центрах социального обслуживания населения Минска открыто свыше 290 кружков и клубов по интересам, которые посещают около шести тысяч человек. Наибольшим спросом у людей зрелого возраста пользуются услуги по обучению компьютерной техникой, изучению английского языка, танцам и оздоровительной гимнастики с элементами йоги. Стоит добавить, что клубы, которые ведут волонтеры, в Минске бесплатные.

"Сейчас столько возможностей провести интересно время, и этим нужно пользоваться. Хорошо, что существуют такие центры, где собираются единомышленники", - утверждают активные пенсионерки.