В Бельгии с банковских счетов исчезли 10 млрд евро сторонников Каддафи

Более 10 миллиардов евро, из замороженных по решению ООН в 2011 году ливийских активов, исчезли со счетов в Euroclear Bank в Бельгии. Как передает sudinfo.be, эти средства принадлежали родственникам и сторонникам свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи.

В конце ноября 2013 года на четырех счетах, открытых от имени Libyan Investment Authority и Libyan Foreign Investment Company, находилось 16,1 миллиарда евро (из них 14,2 миллиарда в акциях). Теперь там лишь чуть менее 5 миллиардов. Пропажу бельгийские власти обнаружили осенью 2017 года, когда суд в рамках дела об отмывании денег намеревался наложить на эти счета арест.

Куда испарились 11 миллиардов, неизвестно. Как заявили в минфине, власти королевства не принимали решения о размораживании активов. На счет центрального органа по изъятию и конфискации они также не перечислялись.