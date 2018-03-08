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08.03.2018 16:29
Рубрика: В мире

В Бельгии с банковских счетов исчезли 10 млрд евро сторонников Каддафи

Текст: Юрий Когалов

Более 10 миллиардов евро, из замороженных по решению ООН в 2011 году ливийских активов, исчезли со счетов в Euroclear Bank в Бельгии. Как передает sudinfo.be, эти средства принадлежали родственникам и сторонникам свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Фото: REUTERS
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В конце ноября 2013 года на четырех счетах, открытых от имени Libyan Investment Authority и Libyan Foreign Investment Company, находилось 16,1 миллиарда евро (из них 14,2 миллиарда в акциях). Теперь там лишь чуть менее 5 миллиардов. Пропажу бельгийские власти обнаружили осенью 2017 года, когда суд в рамках дела об отмывании денег намеревался наложить на эти счета арест.

Куда испарились 11 миллиардов, неизвестно. Как заявили в минфине, власти королевства не принимали решения о размораживании активов. На счет центрального органа по изъятию и конфискации они также не перечислялись.

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