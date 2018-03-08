В Донецке трамвай сошел с рельсов и врезался в жилой дом

В Донецке трамвай сошел с рельсов и врезался в жилой частный дом. Как передает Донецкое агентство новостей, в результате происшествия никто не пострадал.

У служебного вагона оказалась смята передняя часть, выбито лобовое стекло, водитель отделался легким испугом.

В доме на тот момент никого не было, однако трамвай чуть не повредил газовый баллон, находившийся прямо за стеной.

В настоящее время сотрудники коммунального предприятия "Донэлектроавтотранс" с помощью специального крана вернули вагон на рельсы. Движение трамваев предполагается возобновить к вечеру.