В России заработал реестр коррупционеров

В России утвержден специальный реестр, в который будут заноситься данные о чиновниках, уволенных по подозрению в коррупционных делах и в вязи с утратой доверия.

На портале, который размещен в открытом доступе, будет содержаться анкетные данные чиновника, сведения о государственном органе и должности, с которой он был уволен.

Напомним, что по статистике, которую приводит Министерство внутренних дел России, за прошлый год в стране было зарегистрировано около 30 тысяч преступлений коррупционной направленности. Из них было раскрыто около 27 тысяч.