В Совфеде заявление Порошенко о "разрушении России" назвали "истерикой"

Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров расценил как истерику заявления украинского президента Петра Порошенко о будущем "разрушении России" из-за спора между "Нафтогазом" и "Газпромом".

"Это начало истерики украинского президента. Он прекрасно понимает, что выламывать руки "Газпрому" бесполезно", - цитирует сенатора РИА Новости.

Предсказанное Порошенко "разрушение", по мнению Джабарова, скорее грозит самой Украине.

"В предречении разрушения России он просматривает будущее своей страны", - сказал российский сенатор.