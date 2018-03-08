Владимир Путин поздравил женщин стихами

Стихи поэта Андрея Дементьева прочел президент РФ Владимир Путин в традиционном поздравлении российским женщинам с 8 Марта.

Глава государства, обращаясь к соотечественницам, отметил, что "сердце женщины - самое верное, ее прощение - самое пронзительное, а материнская любовь поистине безгранична".

Он констатировал, что "женщина - это теплый, светлый образ в судьбе каждого мужчины". И напомнил, что у него сложилась уже "замечательная традиция" читать на 8 Марта стихи в честь женщин.

"Очень проникновенно написал Андрей Дементьев", - сказал Путин и прочитал фрагмент стихотворения поэта: "Нас покоряет женская душа. И молодость ее… И материнство, И седина, когда пора пришла. Покуда жив, - я им молиться буду. Любовь иным восторгам предпочту. Господь явил нам женщину, как чудо, Доверив миру эту красоту".

В прошлом году президент использовал в поздравлении женщин стихотворение Константина Бальмонта, напоминает РИА Новости.