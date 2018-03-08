Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
08.03.2018,  
17:40
Текст: Руслан Мельников

Вошедший в Черное море корабль США попал на видео

В Сети опубликовано видео американского десантного корабля Oak Hill с морскими пехотинцами на борту, который вошел на учения в акваторию Черного моря.

Кадры с кораблем ВМС США появились в эфире телеканала "Россия 24".

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Американские танкисты оценили "Армату"

Морские пехотинцы намерены провести высадку на черноморское побережье. Кроме того, они будут участвовать в учениях "Весенний шторм" в районе порта Констанца, расположенного в Румынии.

Ранее сообщалось, что маневры с участием Oak Hill, на котором находятся около 500 морских пехотинцев, пройдут с 8 по 15 марта.

Кроме того, американский эсминец Carney испытал в черноморской акватории новую электронную систему обнаружения ракет. Также военнослужащие ВМС США провели совместные тренировки с морской авиацией украинских ВМС.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Видео: Затонувший авианосец ВМС США Lexington нашли в Коралловом море 06.03.2018
Российский стелс Cу-57 не уступит аналогам из США и Китая 04.03.2018
видео
Испытания новинок концерна "Калашников" сняли на видео 06.03.2018
"Арктическое" десантирование Росгвардии показали на видео 05.03.2018