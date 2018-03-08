Вошедший в Черное море корабль США попал на видео

В Сети опубликовано видео американского десантного корабля Oak Hill с морскими пехотинцами на борту, который вошел на учения в акваторию Черного моря.

Кадры с кораблем ВМС США появились в эфире телеканала "Россия 24".

Морские пехотинцы намерены провести высадку на черноморское побережье. Кроме того, они будут участвовать в учениях "Весенний шторм" в районе порта Констанца, расположенного в Румынии.

Ранее сообщалось, что маневры с участием Oak Hill, на котором находятся около 500 морских пехотинцев, пройдут с 8 по 15 марта.

Кроме того, американский эсминец Carney испытал в черноморской акватории новую электронную систему обнаружения ракет. Также военнослужащие ВМС США провели совместные тренировки с морской авиацией украинских ВМС.