В Черное море вошел корабль ВМС США с морпехами на борту

В акваторию Черного моря вошел десантный корабль ВМС США Oak Hill. Он направляется на север к берегам Румынии. Об этом сообщает агентство "Интерфакс", ссылаясь на турецкие информационные порталы.
Корабль, на борту которого находятся почти 500 морпехов, примет участие в учениях "Весенний шторм 2018".
Маневры пройдут с 8 по 15 марта в районе порта Констанца. Главная цель - отработать высадку на черноморское побережье.
Ранее военно-морские силы США провели в акватории Черного моря испытания новой электронной системы обнаружения ракет. Она установлена на эсминце Carney. Также состоялись совместные тренировки с морской авиацией украинских ВМС.
Добавим, что десантный корабль Oak Hill входит в состав большой группы кораблей ВМС США, которая 1 марта зашла в Средиземное море. В дальнейшем она должна будет проследовать в район Персидского залива. Туда прибудут две с половиной тысячи пехотинцев.
Turkish Coast Guard Kaan33 class TCSG303 & type 80 TCSG88 large patrol crafts escorted @USNavy Whidbey Island class dock landing ship USS Oak Hill 51 during its BlackSea-bound Bosphorus transit. pic.twitter.com/BFSmHc22AV— Yörük Işık (@YorukIsik) 7 марта 2018 г.