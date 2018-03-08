В Черное море вошел корабль ВМС США с морпехами на борту

В акваторию Черного моря вошел десантный корабль ВМС США Oak Hill. Он направляется на север к берегам Румынии. Об этом сообщает агентство "Интерфакс", ссылаясь на турецкие информационные порталы.

Корабль, на борту которого находятся почти 500 морпехов, примет участие в учениях "Весенний шторм 2018".

Маневры пройдут с 8 по 15 марта в районе порта Констанца. Главная цель - отработать высадку на черноморское побережье.

Ранее военно-морские силы США провели в акватории Черного моря испытания новой электронной системы обнаружения ракет. Она установлена на эсминце Carney. Также состоялись совместные тренировки с морской авиацией украинских ВМС.

Добавим, что десантный корабль Oak Hill входит в состав большой группы кораблей ВМС США, которая 1 марта зашла в Средиземное море. В дальнейшем она должна будет проследовать в район Персидского залива. Туда прибудут две с половиной тысячи пехотинцев.