Захарова рассказала, как отвечала на неподобающие реплики в свой адрес‍

Реагировать на неуважительные высказывания и вызывающее поведение в свой адрес нужно сразу же, это дает возможность избежать неприятных ситуаций. Об этом в интервью "Эхо Москвы" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она вспомнила несколько неприятных эпизодов из своей жизни. Так, во время одной из первых самостоятельных командировок она услышала неприятный комментарий от одного из коллег. Тогда Захарова растерялась, но потом поняла, что если будет пропускать такие высказывания и не отвечать на них, то люди не поймут, что так делать нельзя.

Вспомнила она и о случае, когда сделала замечание депутату Леониду Слуцкому. Несколько лет назад главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов организовал мероприятие по итогам Петербургского международного экономического форума, куда пригласили журналистов, спикеров. "Я тогда еще не была публичной персоной. Вы меня знали по работе с журналистами, но широким массам я не была известна, - рассказала Захарова. - Там было человек 25, мы сидим, общаемся. Я что-то рассказываю, входит Леонид Слуцкий, садится и начинает говорить какие-то странные вещи". Тогда Венедиктов посоветовал ей не реагировать, поскольку тот всегда себя так ведет.

"И я почувствовала, что не могу на это не реагировать, и сказала Слуцкому, что мне не очень приятно это слышать. Он сразу перестал. И после этого ни разу в жизни он не позволял себе ничего подобного", - подчеркнула Захарова, добавив, что тогда никто из мужчин не возмутился, что ее перебили.

Она также призналась, что за свою дипломатическую карьеру получала неприятные намеки от представителей противоположного пола. "Здесь очень важно обозначить свою красную линию и обозначить свои чувства, эмоции, как ты к этому относишься, я имею в виду, женщине. Позволяешь ты это делать или не позволяешь. Это дает возможность приостановить какие-то вещи и потом все-таки выйти на новый уровень отношений", - отметила Захарова.