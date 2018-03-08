Зигмар Габриэль уйдет с поста главы МИД ФРГ

Руководство Социал-демократической партии Германии оповестило Зигмара Габриэля о том, что он не войдет в новое коалиционное правительство ФРГ. Об этом еще полномочный глава германского дипведомства сообщил в своем открытом письме. Временный председатель СДПГ Олаф Шольц и глава фракции партии в бундестаге Андреа Налес назовут имя нового министра иностранных дел в пятницу на этой неделе.

"Я - избранный депутат бундестага, однако теперь подходит к концу период, когда я выполнял руководящие задачи СДПГ", - пишет Зигмар Габриэль, подчеркивая, что он 18 из 30 лет своей политической карьеры занимал ведущие позиции. "Это было интересное и богатое событиями время, которые открыло мне шансы, выходящие за пределы того, о чем может отважиться мечтать молодой человек", - цитирует письмо политика издание Spiegel Online.

В правительстве большой коалиции, которое после последних выборов в бундестаг работало лишь как временно исполняющее обязанности, Габриэль сначала был министром экономики, а затем возглавлял Министерство иностранных дел. Большинство граждан ФРГ высказалось за то, чтобы оставить социал-демократа на этом посту. Однако своими последними несогласованными действиями Габриэль навлек на себя гнев Ангелы Меркель, и руководство партии, у которого он в прошедшем году не пользовался авторитетом из-за непредсказуемости и единоличных шагов, решило заменить его кандидатуру.

Кто будет избран следующим министром иностранных дел, пока ни известно. По оценке корреспондента "РГ", велика вероятность, что кресло в МИД получит Олаф Шольц. Его место лидера СДПГ после выборов на апрельском съезде, видимо, займет нынешний глава фракции партии в бундестаге Андреа Налес. Ранее на пост главы МИД прочили бывшего председателя СДПГ Мартина Шульца.

В своем письме Габриэль пожелал "новому правительству ФРГ" и своему преемнику в дипведомстве, а также СДПГ "удачи по преодолению будущих больших вызовов и работы на благо страны и Европы". Сегодня же стало известно, что свой пост должна оставить также министр экологии ФРГ Барбара Хендрикс. Об этом она заявила в интервью газете Rheinische Post.