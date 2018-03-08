Злоумышленники облили зеленкой участниц Марша женщин в Киеве

В центре Киева неизвестные напали на участниц Марша женщин. Как сообщают украинские СМИ, пострадали как минимум пять человек.

"На Бессарабской площади двоих человек побили и облили зеленкой представители правых группировок. На Крещатике представители этих же групп отобрали у одной из участниц баннер", - рассказывают в социальных сетях на организаторы демонстрации.

"Во время Марша возле метро Театральная мужчина обрызгал нас газовым баллончиком и убежал вниз в переход. Одной девушке пришлось промывать глаза водой", - пишут сами участницы.

Акция в Киеве проходит в поддержку гендерного равенства.

"Я сегодня здесь за приказ 256 от 93 года. Его суть заключается в том, что в нашей стране 463 профессии, которые запрещены женщинам. Я считаю, что должно быть равенство прав в доступе к работе", - цитирует одну из участниц УНИАН.

Несмотря на феминистический характер марша, участие в нем принимают и мужчины.