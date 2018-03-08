Злоумышленники облили зеленкой участниц Марша женщин в Киеве

Новости

В Бразилии разбился угнанный заключенным вертолет 05:41
СМИ: Восточную Гуту не могут покинуть полторы тысячи человек 05:14
Детали предстоящей встречи лидеров США и КНДР определят позднее 04:48
Звезда сыгравшего Люка Скайуокера актера появилась на Аллее славы 04:22
Более миллиона человек остались без света в США 03:50
Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном 03:28
Узнавшие о новом оружии сенаторы призвали госдеп начать диалог с РФ 02:44
СМИ: Джон Маккейн покидает Сенат США 02:03
Договор о Транстихоокеанском торговом партнерстве подписали без США 01:43
"Зенит" проиграл "РБ Лейпциг" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы 01:09
В США потерпел крушение легкомоторный самолет: трое погибли 00:54
В Вашингтоне неизвестный попытался проникнуть в посольство РФ 00:31
Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия 00:01
В Совфеде заявление Порошенко о "разрушении России" назвали "истерикой" 08.03.2018
Очередной гумконвой в Восточную Гуту отменили из-за обстрелов 08.03.2018
Участники операции в Донбассе вернули Порошенко медали 08.03.2018
Биатлонист Шипулин выиграл спринт в Контиолахти 08.03.2018
По факту самоубийства охранника резиденции Порошенко возбудили дело 08.03.2018
В центре Москвы эвакуируют посетителей торгового центра 08.03.2018
В Финском заливе сухогруз подал сигнал бедствия 08.03.2018
Один человек погиб в ДТП грузовика и легковушки на ТТК в Москве 08.03.2018
Под минометный обстрел в Восточной Гуте попали журналисты 08.03.2018
ЦСКА выбил "Спартак" из плей-офф КХЛ 08.03.2018
СМИ: В Сирии пресекли поставку партии оружия боевикам в Восточную Гуту 08.03.2018
Россияне смогут досрочно проголосовать в шести городах Беларуси 08.03.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создадут систему прогнозирования опасных явлений в мегаполисах
В России создадут систему прогнозирования опасных явлений в мегаполисах
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
08.03.2018 18:25
Рубрика: В мире

Злоумышленники облили зеленкой участниц Марша женщин в Киеве

Текст: Юрий Когалов

В центре Киева неизвестные напали на участниц Марша женщин. Как сообщают украинские СМИ, пострадали как минимум пять человек.

"На Бессарабской площади двоих человек побили и облили зеленкой представители правых группировок. На Крещатике представители этих же групп отобрали у одной из участниц баннер", - рассказывают в социальных сетях на организаторы демонстрации.

В Киеве из гранатомета растеряли ресторан
На Украине сообщили о розыске более 4 тысяч дезертиров

"Во время Марша возле метро Театральная мужчина обрызгал нас газовым баллончиком и убежал вниз в переход. Одной девушке пришлось промывать глаза водой", - пишут сами участницы.

Акция в Киеве проходит в поддержку гендерного равенства.

"Я сегодня здесь за приказ 256 от 93 года. Его суть заключается в том, что в нашей стране 463 профессии, которые запрещены женщинам. Я считаю, что должно быть равенство прав в доступе к работе", - цитирует одну из участниц УНИАН.

Несмотря на феминистический характер марша, участие в нем принимают и мужчины.

Главное сегодня

В Совфеде заявление Порошенко о "разрушении России" назвали "истерикой"
Узнавшие о новом оружии сенаторы призвали госдеп начать диалог с РФ
Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия
Доставку гуманитарной помощи в Сирии отложили из-за обстрелов
Полиция назвала отравление Скрипаля покушением на убийство‍