Атлетов из РФ на Паралимпиаде активно поддержат с трибун

9 марта в южнокорейском Пхенчхане официально стартовали XII зимние Паралимпийские игры, в которых принимают участие спортсмены из 49 стран, включая атлетов из России.

До этого в этих же местах прошла зимняя Олимпиада. Несмотря на решение МОК не допустить на ОИ-2018 большое количество наших ведущих атлетов, россияне выступили в Пхенчхане достойно, привезя 17 медалей. При этом впервые за 26 лет наша мужская хоккейная сборная стала чемпионом Олимпийских игр.

Как отмечают сами спортсмены, а также зарубежные СМИ, российские болельщики в Пхенчхане были самыми активными, что помогло атлетам показать хорошие результаты. Решение же МОК допустить спортсменов из РФ только в нейтральном статусе и запретить использовать символику России атлетам спровоцировало обратный результат - трибуны Олимпиады были переполнены российскими флагами и болельщиками-россиянами. Многие шли на различные остроумные приемы, чтобы показать любовь к своей команде.

На ОИ-2018 приехали поддержать свою команду россияне из самых разных уголков страны - от Калининграда до Владивостока. В Пхенчхане на трибунах побывали и долговременно проживающие в Корее россияне и представители стран СНГ - дипломаты, сотрудники компаний, учащиеся русских школ и многие другие. В Канныне, который является одним из главных центров Олимпиады и Паралимпиады, во время ОИ функционировал "Дом спорта", ставший настоящим центром притяжения всех тех, кто интересуется Россией и хотел поддержать атлетов из РФ.

Кроме того, чтобы поддержать олимпийцев из РФ правящая партия Кореи, а также руководство провинции Канвон, где расположен Пхенчхан, создали из корейцев специальные группы болельщиков, которые поддерживали атлетов РФ. Можно ожидать, что и на Паралимпиаде наших спортсменом будет ждать активная помощь с трибун как от соотечественников, так и местных жителей. "РГ" предлагает фотосвидетельства того, как во время Олимпиады-2018 болели за наших спортсменов.