Более миллиона человек остались без света в США

Более миллиона человек остались без света на северо-востоке США.

По данным ТАСС, массовые отключения электроэнергии зафиксированы в штатах Нью-Джерси, Нью-Йорк, Массачусетс. Также непогода затронула штаты Коннектикут, Род-Айленд, Вермонт, Нью-Гэмпшир, Мэн.

В четверг в США были отменены более 500 авиарейсов. В некоторых регионах выпало 60 см снега. Осадки были в смешанном виде и сопровождались сильным ветром, порывы которого достигали 22 м/с.

Жертвами стихии стали минимум два человека. Напомним, что на прошлой неделе из-за снегопада и ураганного ветра на северо-востоке США погибли 8 человек, а сотни тысяч потребителей остались без электричества.