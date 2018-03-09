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09.03.2018 15:30
Рубрика: Спорт

Буффон принял решение завершить карьеру

Текст: Анна Козина
Фото: AFP/Gianluigi Buffon Фото: AFP/Gianluigi Buffon
Фото: AFP/Gianluigi Buffon

Вратарь туринского футбольного клуба "Ювентус" Джанлуиджи Буффон принял окончательное решение завершить игровую карьеру после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

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В конце 2017 года Буффон объявил, что больше не будет выступать за сборную Италии. Последним турниром должен был стать чемпионат мира 2018 года в России, но итальянцы не смогли завоевать путевку на ЧМ, проиграв в стыковом раунде команде Швеции.

Тем не менее Буффон был недоволен словами и.о. главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо. Специалист заявил, что вратарь достоин лучшего прощания со сборной, чем поражение от шведов.

В текущем сезоне из-за травм и ротации 40-летний Буффон провел 23 игры в составе "Ювентуса" и пропустил 20 мячей. 12 раз он отыграл "на ноль". Его основной конкурент за место в воротах команды 27-летний поляк Войцех Щенсный сыграл 16 матчей и пропустил 6 голов.

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