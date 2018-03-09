Цены на нефть поддержали российский рынок акций

На вечерних биржевых торгах российский рынок после утреннего снижения вновь перешел к росту. Поддержку отечественной валюте и акциям оказали цены на нефть Brent, вновь превысившей отметку в 64,5 доллара за баррель.

По данным на 19.00 мск индекс РТС вырос на 1,21 процента - до уровня в 1285,53 пункта. При этом на валютных торгах доллар снижался на 15 копеек - до 56,63 рубля, евро потерял 73 копейки, дойдя до отметки в 69,77 рубля.

Поддержку рынку и отечественной валюте оказали мировые цены на "черное золото", которые в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже ICE Futures показали рост. В частности, цена майских контрактов на поставку нефти сорта Brent достигла 64,7 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть WTI - 61,16 доллара за бочку.