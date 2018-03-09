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Рубрика: Спорт

ЦСКА одержал 20-ю победу в баскетбольной Евролиге

Текст: Илья Зубко

Московский ЦСКА выиграл очередной домашний матч в рамках группового этапа Евролиги. Армейцы уверенно разобрались с испанской "Уникахой" 101:76 и продолжают лидировать в таблице самого престижного баскетбольного еврокубка. Команда из Малаги по меркам Евролиги - крепкий середняк.

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Если ЦСКА вопрос попадания в плей-офф решил досрочно, то "Уникаха" за право войти в восьмерку сильнейших борется отчаянно. Но пока безуспешно - испанцы идут в сводной таблице десятыми, прилично отставая от "Маккаби" и "Басконии". Так что мотивация, по логике, в этой встрече была выше именно у гостей.

Но разницу в классе никто не отменял, поэтому одного желания "Уникахи" оказалось маловато. Армейцы сразу же вышли вперед, и по ходу встречи в своем превосходстве не дали усомниться ни разу. Если до большого перерыва их преимущество выглядело не таким подавляющим - порядка 15 очков - то во второй половине оно выросло до разгромных цифр. Последние минуты ЦСКА провел уже не так активно, но все-таки смог выбить больше сотни очков. Эффектную точку поставил Виктор Радд, сделавший сольный проход и вколотивший мяч сверху - 101:76.

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Этот 26-летний американец, к слову, пополнил ряды ЦСКА только в середине февраля, и заявлен исключительно на матчи Евролиги. Контракт с ним подписали до конца сезона. Кстати, благодаря точному броску Радда все 12 человек, попавших в заявку армейцев на этот матч, набрали очки. Что лишний раз говорит о глубине состава и сильной скамейке запасных у московского клуба. Ну а самым результативным у победителей стал француз Нандо де Коло. Защитник армейцев набрал 23 очка, причем большая часть его удачных атак пришлась на вторую половину встречи.

Таким образом, ЦСКА после 25 туров Евролиги единолично лидирует. У команды Димитриса Итудиса теперь 20 побед при всего пяти поражениях. Ближайшие конкуренты, "Олимпиакос" и "Фенербахче", проиграли по семь матчей.

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