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Рубрика: В мире

Договор о Транстихоокеанском торговом партнерстве подписали без США

Одиннадцать стран Азии и Америки подписали новую версию договора о Транстихоокеанском торговом партнерстве (ТТП).

Туск предостерег Трампа от развязывания торговых войн

РИА Новости напоминает, что соглашение было заключено в октябре 2015 года в Новой Зеландии. В рамках ТТП планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Участниками соглашения тогда стали 12 стран: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу.

Трамп назвал "очень глупой" торговую политику США

Но в январе прошлого года Дональд Трамп объявил, что Вашингтон отказывается от ТТП, так как соглашение, по его мнению, дает необоснованные выгоды конкурентам и не в полной мере учитывает американские интересы. 

"Это новые современные правила международной торговли, когда некоторые склоняются к протекционизму. Кто бы мог подумать, что мы подпишем данный договор не в США, а в Чили", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter МИД Чили.

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