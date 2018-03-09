Договор о Транстихоокеанском торговом партнерстве подписали без США

Одиннадцать стран Азии и Америки подписали новую версию договора о Транстихоокеанском торговом партнерстве (ТТП).

РИА Новости напоминает, что соглашение было заключено в октябре 2015 года в Новой Зеландии. В рамках ТТП планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Участниками соглашения тогда стали 12 стран: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу.

Но в январе прошлого года Дональд Трамп объявил, что Вашингтон отказывается от ТТП, так как соглашение, по его мнению, дает необоснованные выгоды конкурентам и не в полной мере учитывает американские интересы.

"Это новые современные правила международной торговли, когда некоторые склоняются к протекционизму. Кто бы мог подумать, что мы подпишем данный договор не в США, а в Чили", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter МИД Чили.