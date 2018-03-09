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Рубрика: Спорт

Домрачева выиграла спринт на этапе Кубка мира

Текст: Илья Зубко

Женская спринтерская гонка на 7,5 километров на этапе Кубка мира в финском Контиолахти завершилась победой Дарьи Домрачевой из Белоруссии. Из россиянок в двадцатку сильнейших не попал никто.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Домрачева показала время 20:56,8. Даже при том, что Дарья не закрыла одну мишень на втором огневом рубеже, этого хватило для победы - на последнем круге она продемонстрировала просто феноменальную скорость. Немка Франциска Хильдебранд, стартовавшая позже, уже знала результат Домрачевой. Она отстрелялась без промахов, но даже этого оказалось недостаточно - на финише Хильдебранд уступила 0,5 секунды. Третьей стала итальянка Лиза Витоцци, у которой один промах и 5,5 секунды отставания от Домрачевой.

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Фото: REUTERS/Murad Sezer
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Лидер общего зачета Кубка мира и хозяйка трассы Кайса Мякяряйнен промахнулась дважды и замкнула десятку сильнейших с гандикапом 34,4 секунды. Ее ближайшая преследовательница в борьбе за Большой хрустальный глобус, триумфатор Олимпиады в Пхенчхане Анастасия Кузьмина, представляющая Словакию, гонку провалила - четыре промаха и 30-е место в итоговом протоколе.

Из россиянок лучше всех выступила Дарья Виролайнен, у которой 24-й результат. Могло быть и лучше, но два промаха на "стойке" не позволили бороться за более высокие места. Ульяна Кайшева с одним неточным выстрелом показала 26-е время. Виктория Сливко, отстрелявшись чисто, показала слишком уж слабый ход. Проиграв победительнице почти полторы минуты, она заняла 37-е место.

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