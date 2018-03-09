Евросоюз обусловил выделение Украине 1 млрд евро борьбой с коррупцией

Еврокомиссия одобрила выделение новой макрофинансовой помощи Украине в размере 1 миллиарда евро, заявил в Брюсселе представитель организации Александер Винтерштайн.

"Средства будут выделяться в зависимости от реализации мер, которые остаются невыполненными в рамках предыдущей макрофинансовой программы, а также включат меры по усилению борьбы с коррупцией", - пояснил чиновник.

В заявлении Еврокомиссии говорится, что решение было принято после соответствующего запроса от властей Украины, а также прямых переговоров между главой ЕК Жан-Клодом Юнкером и президентом Украины Петром Порошенко, отмечает ТАСС.

Между тем в конце прошлого года Еврокомиссия не выделила Киеву очередной транш макрофинансовой помощи объемом в 600 миллионов евро за отсутствие результатов в проведении реформ. Условием для перечисления средств, в том числе, называлась отмена действующего моратория на экспорт леса-кругляка на Украине. Специалисты полагают, что, по всей вероятности, эта сумма будет включена в новую программу помощи, предоставление которой должна подтвердить экспертиза Еврокомиссии и одобрить Европарламент и Совет ЕС.