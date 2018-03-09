Гуманитарный конвой вернулся из сирийской Восточной Гуты

Конвой международных гуманитарных организаций вернулся без происшествий из Восточной Гуты, сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

"Акция прошла успешно. Центр по примирению враждующих сторон обеспечил безопасный проход колонны, вся она в полном составе благополучно вернулась на пункт пропуска в населенном пункте Эль-Вафидин", - уточнил военный.

Представитель ООН Мухаммад Джалах, координировавший мероприятие, подтвердил, что операция по доставке гуманитарной помощи прошла удачно. Чиновник не уточнил, удалось ли вместе колонной покинуть город гражданским лицам.

Между тем, в районе Восточной Гуты сохраняется напряженная обстановка. Экстремисты обстреляли пропускной пункт в населенном пункте Эль-Вафидин из зенитных установок. В ожидании гуманитарного конвоя там собрались сотни человек, в том числе, сирийских военных, представителей Центра по примирению враждующих сторон, а также российских и иностранных журналистов.