Хакеры атаковали 300 тысяч компьютеров из России

В Microsoft выявили массовую атаку на компьютеры российских пользователей.

За 12 часов злоумышленники попытались заразить вирусом 400 тысяч компьютеров. Более 70 процентов из них принадлежали российским пользователям, остальные - жителям Турции и Украины.

Как сообщается в блоге компании, атака была обнаружена программой Windows Defender AV. Она заблокировала более 80 тысяч экземпляров сложных троянов.

В Microsoft отметили, что новое вредоносное ПО было обнаружено в течение миллисекунд благодаря внедренной технологии машинного обучения, классифицировано как угроза и заблокировано за несколько минут. Пользователи Windows 10, Windows 8.1 и Windows 7, работающие под защитой Windows Defender AV или Microsoft Security Essentials, были защищены автоматически.

Зловред должен был запустить на зараженных компьютерах криптовалютный майнер для добычи Electroneum. По словам экспертов, хакеры применили новейшее семейство вредоносных программ.

Поскольку стоимость биткойнов и прочей криптовалюты продолжает расти, мошенники снова предпринимают попытки внедрить на компьютеры пользователей трояны, цель которых - не вымогательство, а майнинг.