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09.03.2018 16:50
Рубрика: Власть

Лавров объяснил, как нужно вести диалог с США

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали возможную беседу между нашей страной и США по стратегической стабильности.

По словам главы отечественного ведомства Сергея Лаврова, подобный диалог нужно вести взаимно уважая друг друга. "Он не должен обставляться никакими предварительными условиями", - ответил он.

Лавров счел сравнение историй Скрипаля и Литвиненко неуместным

Лавров также рассказал о перспективах Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Напомним, что несколько сенаторов из США выступили за продление этого Договора.

На это Глава МИД РФ ответил, что "все механизмы взаимодействия по осуществлению этого документа заложены в самом договоре, и они используются в контексте деятельности той комиссии, которая создана его рамках".

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