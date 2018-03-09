Меркель рассчитывает на формирование правительства на следующей неделе

Канцлер Ангела Меркель выразила надежду, что новое правительство Германии сможет приступить к работе на следующей неделе, сообщает телеканал N-TV.

"Я надеюсь, что на следующей неделе все получится, нужно будет быстро приступить к работе", - отметила канцлер на пресс-конференции в Мюнхене. По словам Меркель, основной задачей кабинета является обеспечение конкурентоспособности немецкой экономики.

Между тем руководители крупнейших объединений немецкой промышленности подвергли критике коалиционное соглашение между консервативным блоком ХДС/ХСС и социал-демократами. В заявлении говорится, что предприниматели выражают понимание компромисса для создания кабинета в переломные времена. "В тоже время, разочаровывают предложения, которые будут отягчать бизнес, вместо содействия его гибкости", - цитирует газета Handelsblattпромышленников.

Капитаны немецкого бизнеса традиционно встречаются с Меркель в рамках Мюнхенской ярмарки ремесленников. Они полагают, что отказа правительства от повышения налогов будет недостаточно. Речь в целом идет о позиции Германии в международной торговле.

Бундестаг должен проголосовать по кандидатуре Меркель на пост канцлера 14 марта. Блок ХДС/ХСС и СДПГ имеют большинство в парламенте. Таким образом, с переизбранием канцлера проблем не возникнет. После вручения президентом Франком-Вальтером Штайнмайером Ангеле Меркель и членам кабинета грамоты о назначении правительство официально приступит к своей работе.