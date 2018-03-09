Неймар заявил, что хотел бы вернуться в "Барселону"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар, который летом 2017 года перешел в стан парижан из "Барселоны" за рекордные 222 миллиона евро, хотел бы вернуться в каталонский клуб. Как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, бразилец разговаривал с игроками, тренером и руководством "сине-гранатовых" и объявил им о своем желании.

По информации источника, бразилец признался, что "купился" на финансовые возможности "ПСЖ". Однако попытка "выйти из тени Лионеля Месси" оказалась ошибкой, так как французская Лига 1 уступает по силе испанской Примере.

Между тем в "Барселоне" пока не могут забыть, как Неймар покинул команду, поэтому не уверены, что хотят его возвращения. Болельщики клуба также считают его предателем.

Контракт Неймара с "ПСЖ" рассчитан до июня 2022 года, а трансфер будет возможен только летом 2019 года.

Напомним, что бразильский форвард получил травму ноги 25 февраля и выбыл на срок до 3 месяцев. Однако Mundo Deportivo отмечает, что о своем намерении вернуться в "Барсу" Неймар говорил еще до травмы.