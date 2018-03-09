По гумкоридору из Восточной Гуты вышли 13 разоружившихся боевиков

По гуманитарному коридору из Восточной Гуты вышли 13 безоружных боевиков, заявил начальник центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко. По его словам, уход боевиков стал результатом переговоров.

"В результате длительных переговоров, проведённых офицерами ЦПВС, достигнуто соглашение о выводе первой группы боевиков из зоны деэскалации Восточная Гута, - подтвердил он. - Из района вышли 13 исламистов".

Их в ближайшее время переправят в Идлиб.

При этом, по словам Евтушенко, в свои дома в провинции Хомс вернулись тридцать один человек, в провинции Дейр-эз-Зор на восточный берег реки Евфрат - триста восемь.