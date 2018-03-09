Появился трейлер фильма Disney "Мэри Поппинс возвращается"

Хорошо известные отечественному читателю, а также всему англоязычному миру персонажи британской писательницы Памелы Трэверс возвращаются на экраны после достаточно долгого отсуствия. За рубежом пальму первенства по части переложения литературных приключений волшебной няни и ее подопечных до сих пор сохраняет фильм-мюзикл Роберта Стивенсона "Мэри Поппинс" 1964 года выпуска, в котором главную героиню сыграла Джули Эндрюс, чей образ до сих пор прочно ассоциируется с тем, как должна выглядеть любимица миллионов детей. Для российского зрителя, впрочем, гораздо более приятен и понятен тот образ, который был создан Леонидом Квинихидзе в 1984 году, когда "Мосфильмом" был подготовлен двухчастный фильм "Мэри Поппинс, до свидания" с Натальей Андрейченко в роли невозмутимой английской леди.

Как бы то ни было, студия Disney в обозримом будущем осчастливит мировой кинематограф новым прочтением известного произведения. Фильм "Мэри Поппинс возвращается (Mary Poppins Returns) обзавелся первым трейлером, его мировая премьера намечена на 20 декабря 2018 года, а в российский прокат картина поступит 3 января 2019 года. Роль Мэри Поппинс в картине досталась британской актрисе Эмили Блант, и первые кадры с ее участием недвусмысленно дают понять, что команда создателей с режиссером Робом Маршаллом во главе решила лишь несколько модернизировать ставший хрестоматийным образ, созданный Джули Эндрюс более полувека назад.

В трейлере также можно увидеть ее друга и помощника Джека (Лин-Мануэля Миранду), ставшего свидетелем появления Мэри Поппинс во время погони за бумажным змеем, вырвавшимся из рук маленького мальчика. Родителей детей, чету Бэнкс, в фильме сыграют Бен Уишоу и Эмили Мортимер, и появлению Уишоу в очередном кинопроизведении по мотивам британской классики можно только поаплодировать - обладатель проникновенного голоса Паддингтона будто создан для подобных ролей. Что касается остальных дейстующих лиц, то и они, без сомнения, достойны упоминания: Колин Ферт, Джули Уолтерс, Мэрил Стрип, Дэвид Уорнер и Дик Ван Дайк пополнили состав актерской команды.