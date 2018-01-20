Тете Люси такое и не снилось

На экраны вышла вторая часть "Приключений Паддингтона", которую зрители ждали без малого три года. К счастью, случилось так, что картина стала исключением из немилосердного неписаного правила - на этот раз сиквел никак не хуже оригинала. Кроме того, именно этот фильм по прошествии времени станет уникальным - ведь с работой над ним знакомился сам престарелый создатель историй о замечательном мишке, Майкл Бонд, скончавшийся в июне прошлого года. Это обстоятельство само по себе могло послужить хоть и мягким, но все же отрезвляющим фактором для создателей киноповествования, так как свои неуемные фантазии в направлении ныне модного "осовременивания" любых произведений предыдущих эпох, если они и были, им пришлось держать в узде.

След, оставленный лапками Паддингтона в англоязычной детской культуре, достаточно глубок: помимо большого количества рассказов, исправно выходивших из-под пера Бонда с 1958 года и дополнявших окружающую действительность и мирок главного героя, огромную роль сыграл сериал "Приключения медвежонка Паддингтона", выходивший на экраны целых одиннадцать лет, с 1976 по 1987 год, а также его продолжение, стартовавшее в 1997-м и завершившееся в 2003-м. В первом из них Паддингтон - единственная плюшевая кукла на фоне рисованных персонажей, гораздо более реалистичная и выпуклая как личность по сравнению с окружающими людьми, в чей мир ей следует вписываться.

В восприятии жителей островного государства этот персонаж в некоторой степени олицетворяет их "внутреннего англичанина", который изо всех сил старается действовать по правилам и то и дело испытывает неуверенность в себе, так как боится собственных промахов и общественного осуждения. Но последнее, однако, не мешает ему действовать сообразно с обстоятельствами, когда от него требуется совершить что-то по-настоящему значимое. Выходец из далекого Перу появляется на одном из лондонских вокзалов и получает соответствующее имя. Теперь ему уж точно никуда не деться, так как все железные дороги страны (не считая такого недоразумения, как Евротоннель 1994 года постройки) аллегорически замыкают его на жизни в Великобритании.

Тема Паддингтона-иммигранта, кстати, - одна из ведущих в современной франшизе, так как именно подозрительное отношение окружающих к чужаку приводит полицию к поспешным выводам о виновности Паддингтона, но вера в лучшие качества квартиранта со стороны Браунов в конце концов выручают его. Он готов взяться за любую работу (и можно лишь посочувствовать его нанимателям), лишь бы суметь воплотить экстравагантную по меркам окружающих задумку - послать тете Люси на день рождения книжку-панораму с достопримечательностями Лондона, попавшуюся ему на глаза в антикварном магазине мистера Грубера.

Неужели это того стоит, не слишком ли это все - вопрошают даже расположенные к Паддингтону герои, ведь широкие жесты британцы по умолчанию считают явлением предосудительным. Но мишка мягко упорствует в своем решении и гнет свою линию, хотя, казалось бы, отчего не выбрать другой подарок - ведь так всем будет легче? Его безыскусность и наивность подводят в самый неподходящий момент - сам не понимая, как, он наживает смертельного врага в лице напыщенного актера Феникса Бьюкенена. Но и отправившись в тюрьму, Паддингтон не озлобливается, не изменяет себе и не начинает хитрить - он ведет себя так, как его научила тетя Люси. И - самое забавное, действуя так, он предъявляет окружающих англичан самим себе - со сказанным тетей не поспоришь, но так откровенно и прямолинейно приводить постулаты в жизнь они ни за что не будут, ведь к каждому правилу прилагаются сотни оговорок, которые иногда искажают его суть до неузнаваемости. Но все послушно с этим мирятся, ибо такая вольная трактовка имеет свои плюсы - всегда можно сделать вид, что ничего не произошло. И именно это делает "пристальный взгляд" Паддингтона вызовом британскому обществу похлеще, чем содержание любого из первых декретов советской власти.

Шутки во втором фильме о Паддингтоне оставляют гораздо более приятное впечатление, чем то, что было явлено в первой части. Конечно же, с эстетических позиций можно поспорить с уместностью изображения гигиенических процедур Паддингтона с использованием зубной щетки или способа хранения мелочи, но эти моменты, мельком проскальзывающие в начале, быстро забываются. Очень забавен диалог четы Браун при проникновении в квартиру Бьюкенена, не менее очаровательно содержание письма Паддингтона, адресованного тете из тюрьмы: он довольно точно описывает само здание и режим содержания, но при этом у него выходит чуть ли не рекламный проспект. Отдельного упоминания достойно встраивание Паддингтона в тюремную иерархию и его встреча с поваром "Кастетом" МакГинти (Бренданом Глисоном), где главной темой для обоих становится - внимание - тосты с мармеладом, предъявляемые перуанцем потомку тех, кто создал этот кулинарный шедевр.

Очень многое строится на пресловутых британских умолчаниях, и фильм, как ни странно, носит однозначно нравоучительный характер. В нем поднимается множество взрослых тем в доступном для детей оформлении, но воспитательный аспект успешно замаскирован быстрой сменой происходящего на экране и лишен ригоризма. Взрослые, как представляется, тоже не будут особо скучать: одним наверняка понравится краткий экскурс в историю знакомства мистера и миссис Браун под аккомпанемент Boney M, другим - остроумные шекспировские цитаты, которыми Бьюкенен перекидывается с манекенами, строя свои коварные планы.

Распространенная у британцев ненависть к постаревшему Хью Гранту, и необходимость терпеть его ощутимое по времени присутствие на экране также воздастся сторицей: наблюдать его в роли потрепанного актера не у дел, обуреваемого комплексом неполноценности с одной стороны и комплексом превосходства с другой - одно удовольствие для ненавистников! Что уж говорить о фееричном моменте, когда его герой вынужден переодеться в монахиню. Фильм успешно эксплуатирует многие голливудские штампы, сыпя пощечины каждому, кто в них поспешил поверить: "пристальный взгляд" отнюдь не смертелен, стычка Паддингтона с МакГинти не требует, как оказывается, ни присутствия медика, ни священника, а сцена под водой куда менее драматична чем в "Титанике" и других произведениях с теми же сюжетными ходами. Приятно в этом то, что зритель, особенно маленький, обманывается в хорошем смысле этого слова - в важных, эмоционально насыщенных моментах по крупицам торжествует добро, и эти крупицы собираются в единую траекторию, выводящую повествование из темного леса суровых испытаний на солнечную дорогу торжества правды, добра и верности идеалам.

Актерский состав не устает в очередной раз поражать. И секрет успеха по части привлечения такого числа профессионалов высочайшего класса наверняка состоит не только в масштабности копродукции с участием трех стран (Соединенного Королевства, Франции и США), но и в том, что сыграть в "Паддингтоне" и приятно, и почетно - вряд ли у кого-либо из актеров (и их детей) не было рассказов Майкла Бонда на книжной полке, а то, что на этот фильм пойдут толпы соотечественников, а многие будут его не раз пересматривать, и так очевидно.

Голос Бена Уишоу проникновенен, мягок и богат на модуляции, очень тонко передающие эмоциональное состояние мишки, аудиоприсутствие Имельды Стонтон и Майкла Гэмбона угадываются безошибочно, Хью Бонневилль и Салли Хокинс органичны, как и в первом фильме, Джули Уолтерс совершенно очаровательна в своей маленькой роли, Хью Грант, как и его персонаж, вызывает смешанные чувства, главное из которых - ехидство, Брендан Глисон крайне убедителен в своей непредсказуемой брутально-сентиментальной ирландскости, Джим Бродбент колоритен и ярок с ненавязчивой старческой приятностью, а Питер Капальди - зануден, упрям и к тому же глуп в строгом соответствии с психологическим портретом своего персонажа, мистера Карри, что несколько смягчает не успевшую до конца угаснуть грусть от расставания с его Двенадцатым Доктором.

"Паддингтон 2" будет интересен как детям, так и взрослым. И, возможно, при должном усилии со стороны последних, станет поводом для серьезных разговоров о добре и зле, правде и лжи, разницы между сущностью тех или иных явлений и их внешним обликом. И лейтмотивом современного мультфильма продолжает оставаться легендарное "бороться и искать, найти и не сдаваться", чем не квинтэссенция между преемственностью британской традиции со времен Теннисона, отзывающейся в наших сердцах не менее важной для нас памятью от прочтения дорогих нам произведений детства?

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