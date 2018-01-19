"Приключения Паддингтона 2" побили рекорд Rotten Tomatoes

Популярный киноагрегатор Rotten Tomatoes снова стал предметом живого обсуждения, однако на этот раз речь идет не о тенденциозной политике выбора рецензий и даже не о проставлении оценок тем или иным фильмам - в чем ресурс неоднократно обвиняли как зрители, так и лица, непосредственно занятые в киноиндустрии.

Фильм "Приключения Паддингтона 2" (Paddington 2) побил все рекорды и стал абсолютным лидером по числу положительных рецензий - их число обновило препредыдущий исторический максимум, установленный в 1999-м году "Историей игрушек 2" (Toy Story 2). Тогда ресурсом были отобраны 163 положительных рецензий при нулевом количестве отрицательных, что обеспечило картине 100-процентный рейтинг. "Приключения Паддингтона 2" вырвались в лидеры после опубликования 164-ой положительной рецензий при отсутствии негативных откликов. В прошлом году "Историю игрушек 2" ненадолго обогнала лента Греты Гервиг "Леди Бёрд" (Lady Bird) с Сиршей Ронан в главной роли, но появившийся спустя некоторое время один скептический отзыв вывел из игры первый полноценный режиссерский дебют американской киноактрисы.

Пол Кинг, режиссер второго фильма о медвежонке Паддингтоне (основанного на творчестве британского писателя Майкла Бонда) дал комментарий радостному известию, который приводит портал ScreenRant: "Фильмы о Паддингтоне - плод труда в удовольствие. Огромное количество людей вкладывали свое сердце и душу в их создание на протяжении месяцев и даже лет, редактируя вручную каждый кадр, и все мы чрезвычайно признательны преимущественно положительной реакции на фильм. Мы надеемся, это сподвигнет людей на посещение кинотеатров, чтобы у них была возможность решить для себя, может ли фильм с говорящим зверем быть по-настоящему хорошим, и правда ли, что Хью Грант может быть отчаянно красивым даже в образе монахини? (Подсказка: да)".

Несмотря на исключительность ситуации, из произошедшего все же не следует, что "Приключения Паддингтона - 2" могут претендовать на звание лучшего фильма всех времен, так как рецензии, которые Rotten Tomatoes считает за положительные, могут присваивать фильму разный рейтинг в диапазоне от оценки "хорошо" до "отлично", а их, в зависимости от шкалы конкретного издания, может разделять достаточно внушительное количество баллов. И тем не менее вряд ли среди англоязычных критиков имеются те, кто могут отделить впечатление от просмотра фильма от симпатии к самому знаменитому мишке в послевоенной детской культуре.

Кроме того, как только что стало известно, "Приключения Паддингтона 2" таки выйдут в российский прокат на этой неделе. К такой договоренности пришли участники совещания в Министерстве культуры РФ. Фильм появится в кинотеатрах завтра, 20 января.